I budgetaftaftalen for 2019 blev partierne i byrådet enige om at sætte ni millioner kroner af til projekterne i Ørbæk de næste to år. Der kommer dog også penge udefra, for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har tilsagn om støtte på 1,5 millioner og Lokale og Anlægsfonden har givet tilsagn om støtte på 200.000 kroner.

1) Almas Have. Der er lavet en indledende oprydning og åbning af haven. Ørbæk Borgerforening har ansøgt Realdania om midler til et projekt. Pris: 1 millioner kroner.

2) Almas hus. Østfyns Museer har udarbejdet et visionsoplæg for brugen af huset. Ørbæk Borgerforening har ansøgt Realdania om midler til et projekt. Pris: 1,9 millioner kroner.

3) Sentvedvej. Fase 1 er afsluttet med trafikreguleringerne ved skolen. Fase 2 skal eventuelt udføres i forbindelse med byudvikling øst for byen. Nyt boligområde ved Sentvedvej afventer et udspil for ejeren af de pågældende områder, byrådsmedlem Søren Svendsen (V).

4) Hovedgaden. Blandt andet indretning af små pladser langs gaden - det kunne være et bredere fortov ved værtshuset Bæveren til udeservering. Projektet er ikke sat i gang. Der skal laves en lokalplan inden 2 år. Pris: 2 millioner kroner.

5) Handelstorvet - en lille plads mellem SuperBrugsen og Netto, der begge har principgodkendt skitseprojektet. Pris: 1 million kroner.

6) Aktivitetsplads med forskellige motionsredskaber med videre ved gavlen af den ene hal i Ørbæk Midtpunkt ned mod Sentvedvej. Projektet udarbejdes i samarbejde med lokale interessenter. Lokale og Anlægsfonden har givet tilsagn om støtte på 200.000 kroner. Samlet pris: 1,4 mio. kr.

7) ''Bagsiden'' altså projekterne, der skal give liv i og omkring Ørbæk Å fra Almas Hus til området bag Brugsen. Der er indhentet 1,5 millioner kroner i medfinansiering fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Pris: 2 millioner kroner.