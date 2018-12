Otte ting vi vil huske 2018 for

Sonja Marie Jensen kunne i foråret lade sig hylde som ny spidskandidat for S i Nyborg efter at have slået Martin Stenmann. Men hendes opførsel på et efterfølgende gruppemøde skabte stor ballade internt i partiet. Blandt andet valgte fem navngivne medlemmer af lokalbestyrelsen at trække sig i protest. Siden har man fået valgt nye folk ind, så bestyrelsen i dag er fuldtallig. Arkivfoto: Kasper Riggelsen