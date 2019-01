Orienteringaften på gymnasium: Syv uddannelser på et sted

Nyborg: Det handler først og fremmest om at klæde aftenens gæster på til et godt uddannelsesvalg, når Nyborg Gymnasium inviterer til orienteringsaften. Det sker onsdag 9. januar fra klokken 19.

- Præcis som i hverdagen har vi fagligheden i højsædet til vores orienteringsaften, men vi har også en masse aktiviteter og tilbud, som vi gerne vil give vores gæster nogle smagsprøver på, fortæller Henrik Vestergaard Stokholm, rektor på Nyborg Gymnasium.

Når flere hundrede unge og deres forældre lægger vejen forbi Nyborg Gymnasium på Skolebakken i Nyborg, så vil der stå masser af elever, lærere, vejledere og personale klar til at fortælle dem om gymnasiets syv uddannelser - og om kostskolen, der naturligvis også har dørene åbne denne aften:

- Det er klart, at de unge og deres forældre kommer for at få svar på en række spørgsmål om uddannelser, studieretninger, fag, undervisning og meget andet. Derfor har vi en masse søde og dygtige mennesker stående klar til at give dem de svar, de har brug for, siger gymnasiets rektor om skolens orienteringsaften, der byder på masser af viden om STX, HHX, HF, IB, EUX, EUD og 10. klasse: De syv ungdomsuddannelser, der er samlet under samme tag på Nyborg Gymnasium.