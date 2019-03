Opsigtsvækkende sag: Gård på Østfyn omdannet til hemmelig hashfarm

Tirsdag blev to mænd fra Kissendrup dømt for at have drevet et professionelt væksthus med henblik på et større videresalg.

KISSENDRUP: Det var ikke kun de sædvanlige sorter, som i sommeren 2017 og frem til november 2017 blev dyrket på en gård ved Kissendrup.

Tirsdag blev to mænd fra Kissendrup idømt henholdsvis 6 og 12 måneders fængsel ved Retten i Svendborg for at have drevet et professionelt skunk-væksthus.

Gården i Kissendrup var således i den sidste halvdel af 2017 udstyret med noget utraditionelt udstyr for en gård på Østfyn, hvor politiet blandet andet har konfiskeret varmelamper, ventilationsudstyr og varmepumper. Derudover beslaglagde politiet 518 skunkplanter og 5.640 gram skunk, som har et potentielt udbytte på 20 kilo hash.

Politiet kom på sporet af sagen, da en naboejendom til hashfarmen oplevede strømsvigt, hvorefter en elektriker blev kaldt ud. Elektrikeren kunne herefter konstatere, at der var et meget stort strømforbrug fra hashfarmen. I alt blev der stjålet el til en værdi af 31.655 kroner.

Manden, der blev idømt 12 måneders fængsel, valgte at anke dommen til frifindelse, imens manden, som blev idømt 6 måneder, valgte at tage betænkningstid.

Mens den sidstnævnte alene blev dømt efter straffelovens paragraf 191, som indbefatter loven om euforiserende stoffer, blev den første også dømt for tyveri af el.

Det er langt fra første gang, at ordensmagten finder frem til væksthuse for hashproduktion. I begyndelsen af 2018 blev en 38-årig mand fra Ørbæk-egnen idømt halvandet års fængsel for en skunkproduktion, der blev opdaget ved lidt af et tilfælde.

Politiet havde fået et tip i forbindelse med et indbrud i nærheden, og patruljen ankom til stedet, studsede den ene betjent over det enorme strømkabel og et stort ventilationsanlæg på ejendommen. Også i denne sag blev den tiltalte dømt for både dyrkning af skunk og tyveri af el.