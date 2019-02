Oplev fuglene på Sprogø

Sprogø/Nyborg: Bureauet Nyborg har i mange år arrangeret busture til den ellers lukkede ø, Sprogø. Men nu har turistkontoret fået en ny vare på hylden: En tur til Sprogø med særlig fokus på det rige fugleliv på øen midt i Storebælt.

Guide på turen er den mand, som uden at prale kan sige, at han er den, der kender fuglelivet på Sprogø allerbedst. Det er nemlig den lokale ornitolog og naturvejleder, Peter Pelle, der meget ofte besøger Sprogø for at aflæse ringmærkning og regulere fuglebestandene. Peter Pelle er ansat til denne opgave.

- I yngletiden kommer jeg på Sprogø hver dag, men naturligvis sjældnere her om vinteren, siger Peter Pelle.

Den første tur finder sted i april, og på det tidspunkt kan fugleinteresserede glæde sig til at opleve blandt andet den meget store koloni af splitterner på mere end 1000 fugle. Der er også muligt at se sorthovedet måge og mange andre fugle, der nyder godt af Sprogøs isolerede beliggenhed. Øen er fri for rovdyr.

Første tur finder sted 28. april, og billetter kan købes på Bureauet, der jo ligger i rådhuset i Nyborg eller på visitnyborg.dk. Prisen er meget pebret: 475 kroner.