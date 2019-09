Op på jernhesten: Nyborg kortlægger cykelvaner

Turistchef Sanne H. Andresen, VisitNyborg (formand)Turismeassistent Henrik Christoffersen-Thorsen, VisitNyborg (sekretær) Anne Dyrhøj, byrådsmedlem (V), Erhvervs-og Udviklingsudvalget Martin Stenmann, byrådsmedlem (S), Erhvervs- og Udviklingsudvalget Jacob Nilsson, byrådsmedlem (V), Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Rameesh T. Sambanther, byrådsmedlem (S), Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Tilde Nielsen, byrådsmedlem (V), Ungeudvalget Luise Hyllekilde Andersen, projektleder, Sundheds- og Forebyggelsesafdelingen Nina Jesse, Sundheds- og Forebyggelsesafdelingen Dennis Hansen, byplanlægger, Teknik- og Miljøafdelingen Nina Brandt Jacobsen, forretningsudvikler, BIKE Island Jørgen Løkkegaard, lokal cykelentusiast og medlem af Nyborg Cykle Klub Anette Leisner, bestyrelsesmedlem i Nyborg Cykle Klub Claus Frank Hansen, Salgs- og Marketingchef, Hotel Nyborg Strand Ann Helene Nielsen, FNE Outdoor, Nyborg Handelsstandsforening Tue Skovgård Larsen, Natur- og Kulturvejleder, Østfyns Museer og Nyborg Kommune Sigrid Hasling, lokal repræsentant for Cyklistforbundet Magnus Ahlstrøm, formand Nyborg Ungdomsråd Stefan Holm Wilkens, formand for Landsbyernes fællesråd i Nyborg Kommune.

- Det er jo godt at få noget viden. Vi har alle sammen vores egne erfaringer med at cykle i kommunen, men det at få noget faktuel, basal viden er en vigtig forudsætning for, at vi kan realisere den nye cykelstrategi, siger Peter Wagner Mollerup.

Én million om året

Det er tanken, at en cykelstrategigruppe, hvor både er politikere, erhvervsfolk og cykelentusiaster er med, skal have én million kroner om året til rådighed for realiseringen af en handleplan.

Blandt de mange gode idéer i handleplanen er udarbejdelsen af tematiserede cykelruter med tilhørende kort og infoskilte, etableringen af 12 cykel- servicestationer, cykeludlejning og markedsføring af Nyborg som en cykelvenlig kommune.

Til gengæld kræver store og dyre projekter som for eksempel udbygning af cykelstinettet særskilte bevillinger fra byrådet.

Og dem kan kun tiden vise, om cykelstrategigruppen får.

- Men for mig er det vigtigt at melde klart ud. Nu siger os, der har været involveret i arbejdet, klart, hvad det er, vi vil. Og så håber og tror jeg på, at der også er andre, som kan se den røde tråd i det her, siger Peter Wagner Mollerup.