Ombygning i Føtex: Alt udskiftes i varehuset

Føtex i Nyborg står foran en gennemgribende renovering i det nye år. Et to-cifret millionbeløb skal bruges på at vende op og ned på alt i det nuværende varehus. - Det vil kunderne også kommer til at mærke, konstaterer varehuschef Allan Mariager.

Nyborg: Varehuset Føtex på Frijsengårdsvej går en turbulent tid i møde, når julefreden ophæves, torsdag 27. december. Den dag indleder varehuset således, hvad der bliver den største forandring og ombygning i varehusets 22-årige historie i Nyborg. Kun murene fra 1996 står tilbage, når den cirka 15 millioner kroner store renovering af butikken for alvor tager fart, mens postyret fra heksehyl og batterier stadig blafrer mellem ørerne på nyborgenserne. Det sker 7. januar. - Det er i særklasse den største renovering af varehuset, siden det blev opført i 1996. Vi vender hele butikken. Selvfølgelig er der områder i butikken, hvor vi har fornyet os i årenes løb. Men der er også mange afdelinger, der står som dengang, påpeger varehuschef Allan Mariager om baggrunden for de store omvæltninger på hjørnet af Vestergade og Frijsensgårdsvej.

Ombygning af Føtex Føtex i Nyborg er én af kædens to butikker vest for Storebælt, som bliver renoveret fra gulv til loft i det nye år. Foruden Nyborg er det Føtex Vejle, som står foran en to-cifret million-renovering.



Føtex er en del af Dansk Supermarked, som også tæller Netto- og Bilka-kæderne.



Føtex er sammen med Kvickly de store største varehuse i Nyborg. Begge butikker har foruden dagligvarer også et stort sortiment af non-food varer.

Den radiale renovering af Føtex omfatter alt - også vinens højborg, der omdannes til en vinkælder, som kunderne kan opleve, når bøgen springer ud. Her er der vinbestyrer Erling Christiansen og varehuschef Allan Mariager, som ser frem mod de nye tider. Foto: Klaus Wind

Spejlvendt Alt skal ud og og nyt skal ind i løbet af de kommende måneder. Og det i et tempo, som selv varerne på hylderne har svært ved at følge med til. Samtidig bliver der vendt op og ned på indretningen af butikken. Kunderne vil opleve markante ændringer på den daglige rejse mellem reoler og kølediske, og de kan se frem til at skulle navigere i helt nye retninger i det 2500 kvadratmeter store varehus fra februar. På et butiksareal, som svarer til tre middelstore parcelhusgrunde, skal der nyindrettes alt - lige fra det mejerigtige udsalg og videre op gennem køl og frys - til tekstiler og tv, parfume, vin og konserves. - Hele det nuværende varehus bliver udskiftet med nyt. Det gælder ikke bare alt inventaret - også en tredjedel af gulvet, noget af lofterne, lyset og så videre. Og det hele sker næsten på rekordtid, for allerede ultimo april er renoveringen færdig, fremhæver Allan Mariager. I dagene mellem jul og nytår forberedes den fler-fasede ombygning, hvor kiosk og bageri mellem de to indgange må holde for som det første. Siden bevæger håndværkere og montører sig ned gennem varehuset, og alt bliver skruet og pillet ud for at genopstå i nye energirigtige forklædninger. Nye digitale prisskilte vil også erstatte de gamle. - Det er alt lige fra kundetoiletter ved indgangen til kunderne forlader butikken gennem kasserne, som bliver udskiftet med nyt. Samtidig bliver butikken spejlvendt i forhold til i dag. Det betyder, at indgangen bliver flyttet, og det samme gør kasselinjerne. Vi vender det hele på et døgn i februar, understreger varehuschefen.

Kunder informeres løbende Vinens verden i bunden af butikken bliver omdannet fra en afdeling til en vinkælder, hvor vinmanden Erling Christiansen kan kæle for de mange druer på flaske i nye omgivelser. Også frugt og grønt får nye og naturlige rammer, mens et helt træ med grønne blade rejser sig mellem herlighederne. - Det er selvfølgeligt kunstigt, medgiver Allan Mariager. Han er heller ikke bange for at indrømme, at den omfattende ombygning vil byde kunderne på en del udfordringer i løbet af de kommende fire måneder. - Vi lukker ikke butikken under renoveringen. Men vi vil holde et højt informationsniveau helt frem til vi er i mål sidst i april, siger Allan Mariager. Det eneste i varehuset, som ikke får besøg af håndværkerne, er apoteksudsalget. Det blev etableret for nogle år tilbage ved ind- og udgang til p-pladserne, og her vil kunderne fortsat kunne handle medicin og medikamenter.