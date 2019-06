Og det siger booom booom: Nyborgs kanoner fyrer den af ved Vesterhavet

To af Nyborg Volds gamle kanoner ledsaget af Nyborg Fæstnings Saluteringslav fyrer den for alvor af i det vestjyske. Det sker, når militæret inviterer til "Åben Hede" på Oksbøl Skydeterræn i weekenden.

Nyborg: Den ene af de fire store 18-punds kanoner på Dronningens Bastion ved vandtårnet plus den mindre tre-punds kanon, der normalt peger ud over Slotssøen, er på vej til Vestjylland.

Onsdag blev de hejst op på en solid lastvogn og surret fast. For kort efter at rulle afsted med kursen mod Oksbøl og Vesterhavet.

Her er de to kanoner fra Nyborg Vold en del af programmet "Åben Hede", søndag 23. juni. På militærets øvelsesterræn er de for første gang udset til at fyre den af for omkring 35.000 gæster, som de seneste år har lagt vejen forbi "krigsskuepladsen" på Kallesmærsk Hede. Under kyndig bistand fra Nyborg Fæstnings Saluteringlav.