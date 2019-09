Østfyns frivillige skal fejres hele ugen

Østfyn: Fællesspisning på tværs af kulturer. Gode råd til en aktiv alderdom. Og folkedans med tilhørende fadøl og fedtemadder.

Det er blot nogle af de mange aktiviteter på Østfyn i uge 39, der er udråbt til Frivillig Ugen 2019. Med andre ord har det årlige Frivillig Fredag-arrangement fået vokseværk og består nu af fem dage med arrangementer rundt om i kommunen.

Der er der flere grunde til, fortæller frivilligkonsulent i Nyborg Kommune, Jannie Nørregaard Rasmussen.

De fleste forbinder Frivillig Fredag med boder på Torvet, hvor de frivillige foreninger kan vise sig frem. Det bliver der ikke noget af i år, fordi Torvet er gravet op.

I stedet har man udråbt torsdag den 26. september som dagen, hvor man kan besøge foreningerne der, hvor de normalt holder til.

Blandt de mange foreninger, som åbner dørene, er Østfyns Sociale Hånd, Nyborg Svømmeklub, AOF, Nyborg Hundeklub, Vindinge Biavlerforening, Skytteforeningen Herrested, Ullerslev Husflid, Fællesklub MCF og Nyborg Kegleklub.

Derudover har man i år forsøgt at tilgodese en lang række af de ønsker og forslag til forbedringer af arrangementet, som foreningerne selv er kommet med, forklarer frivilligkonsulenten. Det gælder for eksempel muligheden for at netværke.

- Derfor har vi arrangeret en stjernegalla om fredagen for foreningerne på Nyborg Gymnasium lidt inspireret af "Danmark Spiser Sammen", som vi også samarbejdede med gymnasiet om, siger hun.

Mens stjernegallaen altså er forbeholdt foreningerne, er der åbent for alle til en række af de øvrige aktiviteter i løbet af ugen.

Mandag den 23. september klokken 18.30-20 er der foredrag i rådhusets kantine, hvor temaet er ældre og sundhed. Dagen efter, tirsdag, er der arrangeret fællesspisning klokken 18-20 i Frivillig Center Nyborg, Vestervold.

Onsdag den 25. september klokken 15.30-17 er der social netværkscafé, ligeledes i frivilligcentret og fredag er der - ud over stjernegallaen - dans og bespisning på Bastionen klokken 15.30-17.

Fælles for alle aktiviteter er, at man skal tilmelde sig via Frivilligcenter Nyborgs hjemmeside, og at det er de frivillige selv, der står for arrangementerne.