Østfyns Museer laver udstilling om grundlæggeren af Nyborg Slot

Nyborg: I 1219 foreskriver myten, at Dannebrog faldt ned fra himlen. Midt på slagmarken ved Lyndanisse i Estland med Kong Valdemar Sejr i spidsen. Det er i år 800 år siden, og det markerer Østfyns museer og Nyborg Slot til sommer med en udstilling med Valdemar Sejr som omdrejningspunkt.

For lige præcis den konge, som regerede landet 1202-1241, har en særlig betydning for Nyborg by.

- Ud fra arkæologiske fund går vi ud fra, at det var ham, der var grundlæggeren af slottet, fortæller leder af Nyborg Slot Mette Ladegaard.

Nogle gamle pæle fundet ved slottet viser sig at have tilhørt nogle gamle faskiner. Det betyder, at det var under Valdemar Sejrs tid, at voldgraven omkring slottet formentlig blev til.

- Det startede ved Kullerup sluse og det kæmpe anlæg, der blev lavet, sørgede så for, at vandet sivede hele vejen ned i voldgraven, fortæller Mette Ladegaard.