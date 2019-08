Er Nyborg Slot og by så unikt, at det hører hjemme på Unescos liste over verdenskulturarv? Eksperter fra foreningen Icomos siger nej, men Østfyns Museer er trætte af, at kritikerne bruger det store slotsprojekt som argument mod Nyborgs muligheder for at opnå den eftertragtede status.

Nyborg: Nyborg Slot og by er fin nok. Men det hører ikke hjemme på Unescos liste over verdenskultur sammen med Roskilde Domkirke, Jelling, Kronborg Slot og så videre.

Her i sommer sendte en række eksperter fra foreningen Icomos en vurdering af Nyborgs muligheder for at komme på Unescos verdensarvsliste. Og tommelfingeren vendte nedad.

Foreningens vurderingen var "bestilt" af Slots- og Kulturstyrelsen, og over 12 sider gennemgik eksperterne Østfyns Museers begrundelser for at Nyborg Parlamentsby og Residensstad skal være verdenskulturarv.

Nu svarer Østfyns Museer så tilbage. Det sker i en mail til Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen, der har myndigheden på området.

Her prøver museet at gendrive eksperternes argumenter i en lang redegørelse. Men samtidig beklager direktør Erland Porsmose og afdelingsleder på Nyborg Slot Mette Ladegaard Thøgersen, at eksperterne fra Icomos bruger det planlagte nybyggeri ved slottet som et argument mod Nyborgs muligheder for at komme nærmere Unesco-listen.

Altså, at byggeriet af det 300 millioner kroner store projekt med en udstillingsbygning, gendigtning af ringmur og forhøjelse af slottets tårn står i vejen for mulighedernen for at blive optaget på den såkaldte tentativliste, der er første trin mod en drømmen om at komme på verdensarvslisten.

Slotsprojektet har været undervejs i flere år, og vinderprojektet er bearbejdet kraftigt for at bevare de eksisterende rester af kongeslottet bedst muligt.