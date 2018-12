Østfyn får endnu et lagerhotel

- Jeg kan kun sige, at Nyborg og omegn ikke kommer til at løbe tør for opbevaringsplads lige foreløbig, bemærker han.

Lagerbox Fyn, der i forvejen driver forretning i Svendborg og Ringe, har nemlig besluttet sig for at åbne ny filial i Nyborg. Virksomhedens ejer bekræfter, Mogens Milling, bekræfter overfor Fyens Stiftstidende, at man har købt ejendommen Lyøvej 1, det tidligere Mekonomen, i udkanten af Nyborgs industrikvarter af Boliggruppen for et ikke nærmere angivet beløb.

Tænd og sluk med telefonen

På den 6300 kvadratmeter store grund har Lagerbox Fyn planer om at introducere et helt nyt koncept med containeropbevaring. For den enkelte kunde er fordelen for det første, at det er billigere at leje sig ind. Prisen per kubikmeter er typisk det halve i forhold til et almindelig lagerrum. For det andet vil man have mulighed for at styre og overvåge temperaturen inden i selve containeren via en app på telefonen.

- Konceptet er afprøvet enkelte steder i landet, mens ellers kender man det mest fra USA og England, hvor man kører med containere, der er isolerede i gulv, vægge og loft og derfor frostfri hele året. Og hvor der er varmelegemer inde i den enkelte container, som man selv kan tænde og slukke for, hvis man ønsker yderligere varme, forklarer Mogens Milling.

For virksomheden har containerløsningen den helt store fordel, at man lynhurtigt kan skrue op og ned for antallet af boxrum, uden at man skal til at bygge nyt. Først skal pladsen bag de eksisterende lokaler dog ryddes for træer og gøres kørefast. Derudover skal området hegnes ind, og der skal opstilles en lysmast samt etableres videoovervågning døgnets 24 timer.

- Vi kan ikke arbejde i jorden i februar og marts. Derfor er vi nødt til at vente til enten maj eller juni, også kommer containerne engang i løbet af sommeren, fortæller virksomhedsejeren, der ved siden af Lagerbox Fyn driver en række udlejningsejendomme.