Åen og Almas Hus er Ørbæks nye centrum og også centrum i kommunens ottepunkts-plan, der ikke mindst handler om at skabe mødesteder i byen. Helt til højre i grafikken bygges en aktivitetsplads ved gavlen af sportshallen, i midten parken ved Almas Hus. For oven er åen gjort lækker, og lidt uden for billedet skal det nye torv anlægges mellem Brugsen og Netto. Grafik: Nyborg Kommune/Leif Nørmark Sørensen.

Ørbæk er en by i forandring, og kommunen er klar med en plan i otte punkter, der skal skabe nye mødesteder i byen og være med til at definere byens identitet.

Ørbæk: Engang var den en halvstor landsby med kirke og kro. I 1897 åbnede jernbanen mellem Nyborg og Ringe, og så blev Ørbæk en stationsby og et handelscenter. Allerede i 1960'erne stoppede togene, og i 1968 rev man Ørbæk Station ned, så der blev plads til et flot rådhus for den nye storkommune. Ørbæk blev en centerby og fik endnu mere handel. Små 40 år efter kom den næste kommunalreform, og så røg rådhuset og samtidig fik de mindre butikker det sværere og lukkede en for en. Så hvad er Ørbæk for en by i dag? Det er det store spørgsmål nu, hvor der er lagt op til at bruge en masse penge på en stribe forskellige projekter, der skal møblere byen lidt om og forme det nye Ørbæk. - Man kan godt sige, at Ørbæk i disse år leder efter sin identitet - lige som en masse andre lignende byer rundt om i landet gør det, siger Mikkel Ibsen, byplanlægger og en af dem, der har arbejdet med Ørbæk-planerne gennem nogle måneder. - Byen er jo ikke længere en stationsby, men hvad er den så? Det skal først og fremmest borgerne finde ud af, siger han.

Mikkel Ibsen er byplanlægger og har i et par år arbejdet med planerne for Ørbæk. Men de fleste af ideerne kommer fra borgerne i byen, understreger han. Foto: Mogens Rasmussen.

Almas Hus - Men centrum i Ørbæk skubber sig fra handelsgaden ned mod området med skole og idrætsfaciliteter i Ørbæk Midtpunkt. Hvis man skal helt op på den høje klinge, kan man sige, at nogle af de mødesteder, der har været i byen tidligere, forsvinder omkring hovedgaden. Altså det med at mødes nede ved slagteren og kroen og så videre. Nutidens mødested er Ørbæk Midtpunkt, det er dagligvareforretningerne, og det der er midt imellem. Og her kommer Almas Hus kommer ind i billedet som et bud på et nyt centrum, siger Mikkel Ibsen. Almas Hus er et lille, meget velbevaret bindingsværkshus ved åen. Og stedet får nu en meget central plads i Ørbæk-planerne. - Det er jo helt unikt, at der i Ørbæk ligger et fredet hus lige ned til åen og mellem byens forretninger og idrætscentrum. Det er en oplagt mulighed, at netop Almas Hus kan blive Ørbæks nye ansigt udadtil, siger Mikkel Ibsen. Helhedsplanen for Ørbæk hander først og fremmest om området ved åen, Almas Hus og pladsen ved de to store dagligvareforretninger, Brugsen og Netto. Åen var i gamle dage det helt centrale i Ørbæk, og det var ved åen og kirken, den gamle landsby voksede op. Men efterhånden blev åen gemt længere og længere væk og har nærmest ikke været til at få øje på i mange år. "Bagsiden i front" har teknikerne kaldt denne del af planen, og det handler ikke bare om at sætte et buskryddere på området omkring åen for at åbne op. Området skal gøres rigtigt lækkert, så folk gider være her, og det skal gøres med en træbelagt sti langs åen bag om Netto og Brugsen. Der skal være steder, hvor man kan opholde sig, og der skal flere broer til, så området ved Sentvedvej, hvor skole og børnehaven jo ligger, kommer meget tættere på bymidten.

Torvet Et torv har der aldrig rigtigt været i Ørbæk, og tidligere var det ofte området om kroen, der blev brugt, når byen samledes for eksempel til jul. Men med den nye plan er der lagt op til at Ørbæk endelig får et torv - nemlig midt mellem Brugsen og Netto, hvis p-pladser jo støder sammen - i dag adskilt med en lille mur. - Det bliver jo en ny mulighed for byens borgere at mødes og udveksle sladder eller sige hej til naboen, hvis de har lyst til det, siger Mikkel Ibsen. - Pladsen har potentiale til at blive et torv og noget, der viser folk: Det her er centrum af Ørbæk, og det er altså et sted, hvor folk kan stå og får "helle" fra bilerne, siger Mikkel Ibsen. Det er naturligvis ikke hele p-arealet, der skal laves om til torv, men et mindre areal ud mod Hovedgaden. Og de to forretninger har nikket ja til planerne.

Borgerne i front Folk i Ørbæk har en lang tradition for at være aktive og blande sig på den gode måde, når der skulle ske noget i området. Og sådan har det i høj grad også været i forbindelse med den nye byplan, hvor Ørbæk Borgerforening har spillet en helt central rolle: - Ja, for dælen. Jeg skal love for, at folk i Ørbæk har været med. Alle de initiativer, der ligger i helhedsplanen er født og drevet langt han ad vejen af de lokale ildsjæle. - Så det, vi har lavet på rådhuset i Nyborg, er især at få ideerne bearbejdet og få det hele kvalificeret med hjælp fra arkitekter, og så få det hele samlet i en plan, siger Mikkel Ibsen.