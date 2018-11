Deltatek i Ørbæk kom over stregen. Til gengæld er antallet af ansatte blevet halveret i forhold til året før. Fra to til én.

Efter et underskud året før kom der sidste år plus på bundlinjen i virksomheden Deltatek ApS, der har adresse i Ørbæk. Det fremgår af regnskabet for 2017/18, som firmaet for nylig har registreret hos Erhvervsstyrelsen.

I det seneste regnskabsår er resultatet vokset fra -67.935 til 175.305 kroner før skat. Antallet af ansatte var ifølge regnskabet på 1, året før var det 2. Selskabets bruttotab/bruttofortjeneste er gået fra 644.101 til 656.829 kroner i det seneste regnskab. Selv betegner ledelsen resultatet som "tilfredsstillende".

Når bruttofortjenesten eller bruttotabet går op og ned, viser det i de fleste virksomheder noget om årets aktivitet. Tallet regnes ud ved at trække blandt andet forbruget af varer og produktionsomkostningerne fra salgsindtægterne., og det har især interesse, når firmaet ikke oplyser størrelsen på dets omsætning.

Sidste år steg egenkapitalen i Ørbæk-firmaet fra -134.519 til 2623 kroner. Der er ikke oplyst tal for omsætningen.

