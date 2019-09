Ørbæk siger goddag til deres nye/gamle præst

Sognepræst Rasmus Markussen indsættes ved højmessen i Ørbæk Kirke på søndag. Han skifter fra at være vikar til at blive fast sognepræst for byen.

Ørbæk: Der er lagt i ovnen til en festlig dag i Ørbæk Kirke søndag den 8. september. Ved højmessen klokken 10.15 indsætter provst Hans Bredmose Simonsen nemlig Rasmus Markussen som ny sognepræst i Ørbæk Sogn.

Men flittige kirkegængere i Ørbæk kender faktisk den unge præst i forvejen. Han har nemlig stået for gudstjenester, begravelser og bryllupper siden 1. marts. Han har været indsat som vikar, siden sognepræst Hanne Uhre Hansen forlod sognet.

- Vi slog stillingen op i maj, og vi må jo ikke have skræmt Rasmus. For han søgte stillingen og han fik den, og nu glæder vi os rigtig meget til at fortsætte samarbejdet med ham, siger menighedsrådsformand Hanne Terndrup.

Noget andet, Hanne Terndrup glæder sig til, er, at der igen kommer liv i Ørbæk Præstegård. Rasmus Markussen flytter nemlig ind 1. oktober, der er er malet og gjort i stand, og han har sin hustru og sine fire-årige tvillinger med.

Rasmus Markussen bliver første præst til at virke under den nye inddeling af de fynske pastorater, der betød at Ørbæk nu er et sogn for sig og ikke længere skal dele præst med Refsvindinge.

Efter gudstjenestelsen og indsættelsen er der reception i sognehuset, hvor menigheden kan hilse på den nye præst og hans familie.