Ønske: Højvande omkring Nyborg Slot

Nyborg Byråd har sat gang i arbejdet med at hæve vandstanden i voldgravene omkring Nyborg Slot.

Nyborg: Nyborg Slot skal som bekendt renoveres og udbygges for et hav af millioner kroner. Men omgivelserne skal også strammes op, og blandt andet har det længe været museets ønske at hæve vandstanden i voldgravene.

Det arbejde er netop sat i gang - på papiret i hvert fald. Byrådet har på sit seneste møde frigivet 110.000 kroner til at lave diverse indledende øvelser. Der kræves blandt andet en godkendelse efter vandløbsloven, og der skal udarbejdes en såkaldt reguleringsprojekt.

Ønsket er, at vandet skal stå 30 centimeter højere i omkring slottet og i Slotssøen - vandet skulle i øvrigt have stået så højt tidligere, men er det er sunket med årene.

Sagen lyder meget uskyldig, men det er et led i den evige kamp om vandet i Vindinge Å. Sportsfiskere og andre har længe krævet, at Kullerup Sluse bygges om, så man i højere grad tilgodeser ørreder og laks. Det ville betyde mindre vand til voldgraven og søerne i Nyborg. Kullerup Sluse deler vandet mellem Vindinge Å og Ladegårds Å, som fører vand til Nyborg by.

Byrådet har tidligere frigivet 126.000 kroner til forundersøgelser i forbindelse med planerne om at hæve vandstanden omkring slottet.