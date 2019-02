Ønske: Café i Vindinge Landsbycenter

Politikerne vil undersøge behovet for et aktivcenter og en café i Vindinge Landsbycenter. Men det bliver tidligst en realitet om et år.

Vindinge: På Egevang i Ullerslev har de en. Det har de også på Rosengården i Ørbæk og i Egeparken og på Rehabiliseringscentret i Nyborg.

Men også i Vindinge er der ønsker om at få et aktivcenter og ikke mindst en café for ældre i forbindelse med det netop udbyggede ældrecenter.

Det er byrådsmedlem Erik Rosengaard (V), der har bragt sagen op på politisk niveau i kommunens Ældreudvalg på baggrund af ønsker fra lokalområdet.

Og noget tyder på, at der er muligheder for at få ønsket igennem. Bare ikke lige nu.

- Vi var helt enige i udvalget om, at det er en god ide, og jeg er sikker på, at der er grundlag for sådan noget i Vindinge, siger byrådsmedlem Frits Christensen (S), der er medlem af udvalget og selv bor i Vindinge/Rosilde.

Når politikerne ikke bare skynder sig at få gang i et aktivcenter og café i Vindinge, hænger det ikke overraskende sammen med penge. Forvaltningen anslår, at det vil koste 227.000 kroner at etablere det med inventar, møbler og så videre, og så vil det koste omkring 358.000 kroner om året at drive det.

- Det er klart, at vi er nødt til at bede forvaltningen kortlægge behovet for de her ting, for det er jo en pæn stor omkostning at sætte det i gang, siger Carsten Kudsk (DF), formand for Ældreudvalget.

Der var enighed i udvalget om først at lave en undersøgelse af behovet i Vindingeområdet for café og aktivcenter, og hvis behovet er til stede, må udgiften med i de politiske drøftelser, når der skal laves budget for 2020. Der vil altså i bedste fald gå et års tid, inden ældre borger i Vindinge og omegn kan mødes over et stykke med og en kop kaffe i Landsbycentret, som ældrecentret hedder i Vindinge.