Øl stjålet: Tyve brød klubhus op med koben

Natten til mandag blev en fodboldklub på Østfyn udsat for et indbrud.

HERRESTED: Det er ikke ualmindeligt, at der hurtigt forsvinder øl rundt om i de danske fodboldklubber.

Desværre for en lille fodboldklub på Østfyn var det dog ikke de betalende ganer i klubben, som tog sig af øllen natten til mandag.

Ifølge politiets døgnrapport brød tyve således natten til mandag ind i klubbens klubhus ved Odensevej klokken 01.00.

Tyvene lykkedes med at bryde et vindue til spillergangen op, hvorefter de tvang sig adgang til klubbens køkken, hvor de stjal et ukendt antal øl fra kølemontrerne.

Ifølge politiet har tyvene haft færden i både kantinen og klubhuset.