Øjebæ under forvandling: Skal være rød løber for Tour de France

Derfor bliver politikerne i Nyborg Kommunes teknik- og miljøudvalg nu præsenteret for et oplæg til en forskønnelse af området.

Og det går da heller ikke, at det første, der vil møde cykelrytterne, er et byområde, der vel sagtens kan karakteriseres som lidt af en kedelig øjebæ.

Nyborg: Der er langt fra Storebæltsvej i Nyborg til de maleriske byer og smukke landskaber, Tour de France ellers har for vane at udpege som etapemål for verdens største cykelløb.

De kan næppe undgå at få den samme oplevelse af området, som de fleste nyborgensere har: Et uskønt bybillede med burgerbarer, tankstationer, tårnhøje reklamepyloner, lastbilholdepladser og de nedslidte industribygninger på Lynfrost-grunden som de kedelige motiver.

Indtil videre er den eneste plan for området etableringen af et butikscenter på den såkaldte Lynfrost-grund.

Brug for forskønnelse

Teknik- og miljøudvalget skal drøfte Rambølls oplæg til en renoveringsplan for området ved Storebæltsvej på et møde på mandag.

Men, som Rambøll bemærker, er der "brug for forskønnelse, brug for liv, der trækkes ind til bymidten, brug for menneskelig skala, der gør det rart og trygt at færdes som borger i byen. Der er brug for sammenhæng og landskabelig bearbejdning af rummet og gerne grønt".

Rådgivningsfirmaet forestiller sig at benytte beplantninger, træer og lys til at skabe nye byrum og pladser i området:

"Det, vi tænker, er at få skabt en rød løber ind til byen, skabt byrumspladser og en byport, der visuelt markerer, at Nyborg er en by ..."

Og det vil jo, påpeger Rambølls landskabsarkitekter, nok være godt for Nyborg, hvis området ved Storebæltsvej bliver forskønnet, før Tour de France-feltet ræser ind i byen sidst på eftermiddagen den 3. juli 2021, og "Storebæltsvej kommer helt centralt i spil som selve målstregen, hvor podiet og opløbsstrækningen skal placeres".