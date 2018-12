Med hjælp fra lokalområdet er det lykkedes Ø.S.H. Caféen endnu engang at stable en juleaften på benene for alle dem, der ellers ville sidde alene.

Nyborg: På Ø.S.H. Caféen i Nørregade er det tydeligt at se, at julen står for døren. Der går dog lidt endnu, inden julefreden for alvor kan sænke sig over caféen.Inge Brun og hendes hold af frivillige er nemlig ved at stable en juleaften for mere end 30 mennesker på benene. 30 mennesker, der ellers ville tilbringe julen uden selskab.

- Der er ingen, der skal holde jul alene, og her har vi plads til alle, pointerer Inge Brun, der er formand for Ø.S.H., der står for Østfyns Sociale Hånd.

Et bord bagest i caféen er fyldt med gaver, og et andet bord er dækket til med chokolade og slik. I en fryser ligger der ænder og flæskesteg. Alt sammen er kommet fra folk, der gerne vil hjælpe til med at sprede juleglæden.

- Opbakningen har været helt vild. Folk har ringet til os og spurgt, hvad vi manglede, og jeg er blevet stoppet på gaden for at donere penge til formålet, fortæller Inge Brun.