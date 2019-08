Oase i Nyborg: Jimbo er tilbage med kaffebaren

Mangeårig håndboldspiller i Nyborg, Jim Wichmann, slog fornylig døren op til Jimbos Kaffebar i den tidligere frisørsalon i Nørregade. Her serverer han både koldt, varmt og musikalsk for unge og ældre.

Nyborg: Jim Wichmann har fornylig slået døren op til sin nye kaffebar, Jimbos Kaffebar i Nørregade. En kaffebar, som bevæger sig mellem café og værtshus - mellem vin i højstilkede glas og genbrug - og så passer det uprætentiøs navn fint ind i Jim Wichmanns univers.

For ikke så længe siden stod på den spejle, shampoo, hårvarer og klip i alle afskygninger i den tidligere frisørsalon. Men Jim Wichmann har alvor luftet ud i lokalet og indrettet det med fritlagte bjælker og hverdagens borde og stole. Nu skal folk i stedet spejle sig i hinanden.

- Det var faktisk også her, jeg blev klippet. Men så lukkede salonen, og så tænkte jeg, om jeg ikke skulle åbne en kaffebar. Familien sagde, du gør det ikke, men jeg kan bare ikke gå og kede mig. Det dur jeg simpelthen ikke til, fortæller den nye restauratør i strøggaden Nørregade.

Det er tre år siden, at Jim Wichmann sagde farvel til jobbet som konsulent i handelstandsforeningen. Siden fik den knæskadede mangeårige håndboldspiller og gudsbenådede fighter på Nyborgs 1. divisionshold et godt fleksjob med store berøringsflader i Nyborg Kommune. Det har han droppet for vende tilbage til handelsgaderne med kaffebaren.

- Jeg er godt klar over, at jeg har taget en kæmpechance. Men jeg var nødt til at prøve igen. Jeg kan ikke tåle at kede mig, erkender Jim Wichmann.