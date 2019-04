OK-Joller: Gamle sejlere finder sejlglæden i en lille, gammel jolle

OK-Jollen

OK-Jollen blev skabt i 1957 af danskeren Knud Olsen, og den fik snart stor udbredelse i store dele af verden med mere end 10.000 aktive joller.I 80'erne kastede sejlerne sig over andre jolletyper, og mange OK joller stod og samlede støv rundt om i havnene.



Men de senere år har de fået comeback både i udlandet og i Danmark. Mange voksne sejlere investerer i en moderne kulfibermast, men ellers er de gamle joller helt ok til kapsejlads.



Enkelte sejlere har dog været trofaste mod OK-Jollen gennem alle årene. Jørgen Lindhardtsen, Hellerup, der deltager i sejladsen i Nyborg, har ligget i verdenstoppen i jollen siden 1968.



OK-Jollen er fire meter lang, 1,4 meter bred og vejer blot 72 kilo.