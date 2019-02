Nyt tyveri fra byggeplads i Strandvænget

For anden gang på en måned har der været uønsket besøg på Skaboeshusevej.

Nyborg: De store maskiner er kørt i stilling i det tidligere Strandvænget, som langsom er ved at blive jævnet med jorden. Tilsyneladende er det lidt for fristende for tyveknægte.

I hvert fald kan politiet melde om endnu et tyveri fra byggepladsen, hvor en gul kompressor af mærket Compari er forsvundet. Det er sket i perioden fra den 15. februar klokken 18 og frem til den 18. februar klokken seks om morgenen, men tyveriet blev først meldt til politiet mandag i denne uge.

Der er tale om det andet tyveri indenfor en måned. I begyndelsen af februar så vidner, hvordan to unge mænd kravlede over hegnet til byggepladsen.

Fra et lokale, der tilhører kommunens park- og vejafdeling, stjal man en elvogn med lad, der angiveligt skulle bruges til at fragte store kabler fra byggepladsen med.

Desuden stjal tyvene ved samme lejlighed en gammel motorsav, som de næppe har fået den store glæde af. Den virker nemlig ikke mere.

Ifølge politiets døgnrapport har der også været indbrud i et kælderum på Strandvejen i løbet af weekenden. Gerningsmanden har opbrudt en møntautomat, men døgnrapporten nævner ikke, hvad tyven eller tyvene har fået med derfra.