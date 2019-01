Nyt tankanlæg på vej i transportcenter

Hvis alt går efter planen, kan UnoX får den nødvendige byggetilladelse indenfor to-tre uger. Direktør i udviklingsselskabet Retian Ejendomme, Jan Poulsen, drømmer fortsat om at kunne få lov til at lave en ny dagligvarebutik i et hjørne af ejendo

Nyborg: Mens diskussionen for og imod et nyt butikscenter på Lynfrosten bølger frem og tilbage, er Retian Ejendomme klar til at tage næste skridt i udviklingen af transportcentret på den anden side af Storebæltsvej i Nyborg.

Det sker i form af et UnoX tankanlæg for privatbilister, bekræfter udviklingsselskabets direktør Jan Poulsen overfor Fyens Stiftstidende. Den nye automat, der får plads til fire biler ad gangen, skal placeres umiddelbart til højre for indgangen til transportcentret, og dermed har Retian Ejendomme næsten pladen fuld.

Men også kun næsten. Ifølge Jan Poulsen er det nemlig fortsat drømmen, at man med tiden kan åbne en ny dagligvareforretning eller en udvalgsvarebutik på 1500 kvadratmeter i det nordøstlige hjørne af ejendommen.

Butikken er oven i købet indtegnet på den nye oversigtsplan, som Retian Ejendomme har afleveret til kommunen i forbindelse med den aktuelle byggesag. Det er dog helt for selskabets egen regning, understreger byggesagsbehandler i kommunen tekniske forvaltning Olav Hegelund Nielsen.

En dagligvarebutik vil således kræve en helt ny lokalplan. Til gengæld vil der formentlig ikke gå meget mere end to-tre uger, før kommunen kan give byggetilladelse til det nye tankanlæg, vurderer han. Forudsat, altså, at der ikke kommer indsigelser fra de forskellige parter, som skal høres i sagen.

Fyns Politi har allerede svaret kommunen, at man ikke ser nogen problemer i projektet, og ifølge Tove Jensen fra kommunens vejafdeling er der også grønt lys derfra. Derudover skal blandt andet forsyningsselskabet høres, ligesom de miljømæssige aspekter skal tages i betragtning.