Nyt sundhedshus skal ligge på DSB-areal

Det store areal ud til Storebæltsvej ligger centralt placeret og med gode muligheder for til- og frakørsel. Samtidig rummer det mulighed for et stort antal p-pladser. Derfor er det yderst velegnet til formålet, lyder det fra sundhedschef Mette Bill Ladegaard. Foto: Kasper Riggelsen

Nyborg Kommune har opgivet at omdanne det tidligere plejecenter Jernbanebo til et sundhedshus. I stedet har man ansøgt om hele 56 millioner kroner i støtte til nybyggeri tæt på havnen. Lægerne på Enghavevej, men også patientforeninger og en speciallæge bakker op om projektet.

Nyborg: De seneste par år er der for alvor kommet gang i byggeriet på det tidligere DSB-areal i Nyborg. Og nu er Nyborg Kommune på vej med et projekt, der vil lægge beslag på et af de mest centralt placerede områder - nærmere bestemt arealet mellem Storebæltsvej og Holmegade, også kendt som "Holmen", som i dag ligger øde hen. Her har man planer om at bygge et splinternyt sundhedshus, der samler en lang række funktioner. Lige fra lægepraksis og kommunale sundhedstilbud til patientforeninger og speciallæger. Ideen om et centralt placeret sundhedshus blev første gang luftet under valgkampen i 2017, og i budgetaftalen for indeværende år har forligspartierne indgået en aftale om, at det nuværende rehabiliteringscenter Jernbanebo skal indrettes til formålet. Den idé er man imidlertid gået væk fra igen, fortæller kommunens sundhedschef Mette Bill Ladegaard. - Det har fra begyndelsen været meningen, at de praktiserende læger skulle være en del af sundhedshuset. Det ligger i hele tanken omkring udviklingen af det nære sundhedsvæsen, at vi kommer tættere på hinanden. De har været på Jernbanebo for at vurdere forholdene og er kommet til den konklusion, at de ikke ønsker at være en del af et sundhedshus under de fysiske rammer, som rehabiliteringscentret kan tilbyde, forklarer hun.

Det tidligere DSB-areal ligger i dag øde hen med destilleriet som nærmeste nabo. Foto: Kasper Riggelsen

Enigt udvalg I stedet har Nyborg Kommune netop sendt en ansøgning af sted til Sundheds- og Ældreministeriet med ønsket om økonomisk støtte til et nyt byggeri på havnen. Det samlede budget for projektet i sin nuværende form er på 80 millioner kroner, hvoraf man håber på, at staten vil bidrage med godt og vel 56 millioner kroner. Restbeløbet, cirka 24 millioner kroner, skal kommunen selv bekoste. Det er et enig Økonomiudvalg, der har godkendt ansøgningen, men der er ikke indgået nogen politisk aftale om størrelsen på kommunens andel, oplyser borgmester Kenneth Muhs (V) til Fyens Stiftstidende. Udgangspunktet er, at kommunen kommer til stå som både bygherre og ejer af det nye sundhedshus, der kan stå klar i løbet af år 2022. Men man kan også forestille sig, at en privat investor tager over. I så fald vil kommunen leje lokaler til egne sundhedstilbud og videreleje til eksempelvis de praktiserende læger og andre aktører, forklarer han. Det afhænger blandt andet af, hvor stort et statstilskud, der bliver tale om. Den samlede pulje til etablering af nye sundhedshuse i Danmark er på 207 millioner kroner.

Ren "win-win" Ifølge Mette Bill Ladegaard adskiller Nyborgs bud sig blandt andet ved, at kommunens rehabilitering er tænkt med som en del af det nye sundhedshus. Det har den ekstra fordel, at man ved at flytte rehabiliteringsdelen væk fra Jernbanebo vil kunne frigøre helt op mod 24 nye plejehjemspladser. - Kommunen har en lejekontrakt på Jernbanebo, der løber frem til 2033, og stedet er rigtig godt indrettet til formålet. Dermed er det en ren "win-win", lyder det fra borgmesteren. I alt skal det nye sundhedshus rumme cirka 30 midlertidige pladser til borgere, som er blevet udskrevet fra sygehuset og formelt set er færdigbehandlede, men som ikke kan klare sig på egen hånd i hjemmet. Derudover lægger projektet op til et samarbejde om alt fra patientskoler til rygestopkurser og kostvejledning. Alt sammen med det formål at øge nyborgensernes sundhed. - Ved at placere tilbuddene samme sted, vil der ikke være langt fra, at du som patient får en vejledning om for eksempel rygestop hos den praktiserende læge, og til at du kan gå ind ad den næste dør og få tilbud om rygestopkursus i kommunens regi, forklarer sundhedschefen.

Koordineret indsats Blandt dem, der på forhånd har tilkendegivet, at de ønsker at være en del af et spritnyt sundhedshus, er Lægerne på Enghavevej. Tidligere i år købte den nyborgensiske lægepraksis et ekstra ydernummer af Region Syddanmark fra år 2021. - Vi vil gerne hjælpe kommunen med at tage flere patienter ind, men det kan ikke lade sig gøre med de fysiske rammer, som vi har i dag. Vi har ganske enkelt ikke plads. Men det vil vi kunne få i et nyt sundhedshus. Samtidig kan vi se en fordel i at samle de forskellige tilbud, der findes rundt om i kommunen, på ét sted og tættere på vores lægehus. Det gør det lettere at koordinere indsatsen, så der ikke er nogen patienter, der falder ned mellem to stole, forklarer Eilif Hedemann, der er en ud af i alt seks faste læger i lægehuset. Med et ekstra ydernummer følger 1600 patienter, og det stiller krav til mere hjælpepersonale og flere uddannelseslæger. Ud over Lægerne på Enghavevej er der opbakning fra blandt andre Ældresagen, kiropraktorklinikken RygXperten, en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme samt ikke mindst patientforeningerne. På sigt kan man også forestille sig, at sundhedshuset kommer til at omfatte børnetandklinikken, som i dag har til huse i Nyenstad, samt flere lægepraksisser, fortæller sundhedschefen. Det indgår dog ikke i det nuværende projekt, som der er søgt om penge til, understreger hun. Kommunen forventer svar på ansøgningen inden udgangen af april.