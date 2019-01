Nyt indbrud på Kullerup Byvej

Kullerup: Beboerne på Kullerup Byvej er plaget af indbrud på tiden. Senest er en eller flere indbrudstyve stukket af med tre sektioner af en Montana-vægreol i farven grafitgrå, der stod i familiens stue. Indbruddet er sket ved højlys dag, nærmere bestemt tirsdag mellem klokken 08.30 om morgen og klokken 14.40 om eftermiddagen. Tyvene skaffede sig adgang til huset ved at smadre en rude i døren til entréen og derefter åbne døren.

Det er anden gang på få dage, at beboerne på Kullerup Byvej får uønsket hjemmebesøg. Mandag lykkedes det således ukendte gerningsmænd at stjæle et Sony-tv, et Fritz Hansen spisebord, seks Arne Jacobsen Syver-stole en PH-lampe samt nogle armbåndsur.