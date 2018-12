Nyt helleanlæg og farten ned på Frisengårdsvej

På hverdage er der en livlig trafik til og fra gymnasiet i Nyborg. Ud over busser og biler ankommer en del elever til fods eller på cykel, og mange af dem skal krydse Frisengårdsvej. Det nye helleanlæg med en rød midterzone kommer til at løbe fra hjørnet af Frisengårdsvej/Skolebakken og fordi indkørslen til Campushaven. Her skal der laves en venstresvingbane for bilister, der kommer nordfra. Desuden sættes den tilladte hastighed på strækningen ned til 40 kilometer i timen. Foto: Kasper Riggelsen