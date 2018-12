Nyt havnebyggeri på trapperne

Det går hurtigt med udviklingen af færgehavnen i Nyborg - så hurtigt at vores flyvende fotograf slet ikke kan følge med. Dette billede er taget i marts 2017, og i mellemtiden er Seniorbofællesskabet Færgelejet skudt op og to andre byggerier er langt fremme. Nu er endnu et byggeri i støbeskeen. Arkivfoto.