Pædagogernes Pension er klar til at modtage de første lejere i det nye byggeri på havnen 1. september. Næsten alle lejligheder er lejet ud, men det kniber mere med at sælge de dyre ejerlejligheder. Langt de fleste beboere i de nye havnehuse er folk fra Nyborg.

Ti af de store penthouse-lejligheder øverst i byggeriet er sat til salg, og her er det gået knapt så hurtigt. Den fjerde kontrakt er ved at blive skrevet under i disse dage, og dermed er der altså stadig seks af den slags lejligheder til salg. Disse lejligheder er dog også i den dyre ende af Nyborgs ejendomsmarked med priser fra 4,35 til 4,5 millioner kroner stykket.

I hvert fald er langt de fleste af byggeriets leje-lejligheder lejet ud og klar til at blive beboet meget snart. Indflytningen begynder den 1. september, og så kommer de nye beboere med deres møbler og pakkenelliker over den kommende måneds tid.

Og folk er tilsyneladende vilde med at komme til at bo rimeligt centralt i Nyborg med vand til tre sider.

Flyvende start

- Vi synes, det her generelt er gået rigtigt fint. Der har virkelig været stor aktivitet med denne sag, siger Jørn Laursen.

Bygherren, Pædagogernes Pension, vidste da også fra starten, at interessen for at bo på havnen i Nyborg er meget stor. Pensionskassens byggeri er nemlig en slags knopskydning af seniorbofællesskabet, der blev færdigt for et års tid siden. Begge byggerier har haft Kuben Management til at styre byggerierne, og Skala Arkitekter har tegnet begge byggerier.

Da Pædagogernes Pensionskasse skulle til at begynde deres byggeri på Midtermolen i den gamle færgehavn, stod det også klart, at senbiorbofællesskabet langt fra kunne give plads til alle interesserede, og at der var en venteliste med 200-300 par eller enlige, der ikke fik drømmen om en lejlighed i bofællesskabet opfyldt. Derfor fik Pædagogernes Pension mulighed for at låne seniorbofællesskabets venteliste og henvende sig til de pågældende.