Fitnesscenterkæden Loop åbner et nyt center i Nyborg til marts. For Pia Sommer, der skal stå i spidsen for centret, er det lidt af en drøm, der går i opfyldelse.

- Jeg havde gået med en drøm om at have min egen forretning det sidste års tid. Omkring samme tid mødte jeg Flemming, og han ville gerne være med til at føre den drøm ud i livet, fortæller Pia Sommer.

- Jeg brænder helt vildt for konceptet. Jeg elsker det der med, at der er plads til alle. Vi siger til alle "kom du bare, så finder vi ud af det sammen". Og det er lige meget om man er tyk eller tynd, lille eller stor, det er lige meget, siger Pia Sommer, der fylder 50 år til august.

Nu har fitnesskæden Loop valgt at åbne et center i Nyborg, og deres koncept skiller sig ud fra mængden. Pia Sommer, der sammen med sin kæreste Flemming Riis Møller skal drive centret, er selv meget begejstret for Loops måde at drive fitness center på.

Nyborg: I Nyborg er der allerede flere forskellige muligheder for at dyrke fitness. Der er for eksempel den klassiske fitnessoplevelse i Fitness World, Nyborg Motion i Vestervoldgade, motionsklubben "Elefanten" i idrætscentret og fitness uden maskiner i Funktionel Gym.

Ikke et almindeligt center

Centret er indrettet sådan, at der står 16 maskiner i en cirkel, og hver maskine træner forskellige dele af kroppen. Man varmer op på en konditionsmaskine, hvorefter man tager plads ved den første maskine i cirklen.

Efter 45 sekunder ringer en klokke, og man rykker videre til den næste maskine, indtil man har været to gangen igennem cirklen. Alt i alt tager selve træningen 24 minutter.

Der kommer til at være tre cirkler i centret: en for alle voksne, en kun for voksne kvinder og en for børn mellem 8 og 14 år. For Pia Sommer er det en vigtig pointe, at der noget for alle aldersgrupper.

- Man kan tage ned at træne med familien, og få en fællesskabsfølelse, siger Pia Sommer.

- Når man er færdig med at træne, kan man tage en hyggesnak med personalet i vores kaffe, fortsætter hun.

Loops koncept er ikke egnet til dem, der opbygge en stor muskelmasse, da det ikke er muligt at lave øvelser såsom dødløft eller bænkpres. Det er heller ikke tilladt at bruge maskinerne frit uden tidsbegrænsning. Pia Sommer forsikrer dog, at de mere seriøse fitnessudøvere også kan få noget ud af det.

- Man smadrer ikke musklerne på samme måde, som i et almindeligt fitnesscenter, men man kan godt være eliteudøver og få noget ud af Loop. Vi kan godt rumme dem, der træner op til noget som for eksempel maraton, forklarer hun.

Centret åbner 30. marts på Dronningensvej 5 lige ved side af indgangen til Kvickly, hvor Bar 5 lå førhen. Den dag holder de åbent hus mellem klokken 10 og 16, og de første 200 gæster får en goodiebag, der stadig er ved at blive sammensat.