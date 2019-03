Nyt drama i kulissen: Betty Glosted tilbage på scenen

Betty Glosted er tilbage i "End of the Rainbow" igen. Lørdag aften fik hun en uforbeholden undskyldning for at være blevet strøget af rollelisten.Foto: Michael Bager

Efter at have fået en undskyldning for at være blevet strøget af rollelisten vender Betty Glosted tilbage til forestillingen "End of the Rainbow" på Bastionen i Nyborg.

Nyborg: Betty Glosted er tilbage på scenen igen. Efter et højspændt drama bag kulisserne blev den populære skuespiller og sanger tidligere på ugen ellers strøget af rollelisten til forestillingen "End of the Rainbow" på Bastionen i Nyborg. Hun havde problemer med stemmen, og i onsdags valgte producenterne Damby & Wahlers at erstatte hende permanent med sangeren og skuespilleren Kiki Brandt. Men efter at have fået en undskyldning for det, producenterne selv karakteriserer som en "forhastet" beslutning og "en overreaktion" fra deres side, har Betty Glosted takket ja til et tilbud om vende tilbage glansrollen som Judy Garland. - Jeg gør det for mit publikums skyld og for det hold, der er både på scenen og bag den. De har haft det hårdt. Jeg gør det kun derfor, siger Betty Glosted, der var tilbage på scenen i sin 40 års jubilæumsforestilling søndag eftermiddag.

Ked af det og chokeret Betty Glosted har været chokeret over at blive frataget en stor rolle, hun har forberedt sig på i et år. Fredag erklærede hun sig "fit for fight" og klar til at gå på scenen igen. Og lørdag aften blev Damby & Wahlers og Betty Glosted enige om, at hun skal tilbage på scenen igen. - Vi beklager meget den ubehagelige situation, der er opstået som følge af den forhastede beslutning om at indsætte Kiki Brandt permanent i rollen som Judy Garland, siger producent Allan Wahlers. - Men vi er glade for, at vi har kunnet nå til enighed om en løsning, som alle parter er tilfredse med, tilføjer han. Allan Wahlers siger også, at det var en overreaktion fra producenternes side at bede om en lægefaglig vurdering af, om Betty Glosteds stemmeproblemer kunne føre til flere aflysninger. Ud over sidste søndags forestillinger blev også forestillingerne onsdag og torsdag aflyst.

Vakte opsigt i teaterkredse Det har vakt opsigt i teaterkredse i hele landet, at Betty Glosted blev sendt helt ud af "End of the Rainbow". Når skuespillere får problemer med stemmen og ikke kan optræde, er det almindelig praksis at erstatte dem med en dubleant, indtil stemmen er klar igen. - Og det har været helt vildt, sådan som mine skuespillerkolleger har bakket op om mig og min situation. Det er jeg dybt, dybt taknemmelig for, siger Betty Glosted. Blandt skuespillerkollegerne er Preben Kristensen, som i et opslag på Betty Glosteds Facebookside erklærede, at "jeg er mildest talt rystet". Sangeren og skuespilleren Kirsten Vaupel sendte også en hilsen med besked om, at "det er en meget dårlig opførsel ..."

Undskylder uforbeholdent Betty Glosted og producenterne Damby & Wahlers nåede til enighed om hovedrolleindhaverens tilbagevenden til "End of the Rainbow" lørdag aften: "Damby & Wahlers vil gerne uforbeholdent undskylde overfor Betty Glosted i forhold til den forhastede beslutning om at indsætte Kiki Brandt permanent i rollen som Judy Garland i 'End of the Rainbow'", hed det i en pressemeddelelse. Producenterne beklager samtidig den ubehagelige situation, Betty Glosted blev bragt i. Og de påtager sig "det fulde ansvar" for den. "End of the Rainbow" - med Betty Glosted i hovedrollen - spiller frem til og med den 17. marts i kulturhuset Bastionen i Nyborg.