Nyt butikscenter eller gammel bykerne: Strid spidser til

Men uanset hvad, så handler det ifølge Nyborg byråds to store partier først og fremmest om at forholde sig til, hvordan fremtiden i det eksisterende Nyborg centrum skal se ud.

Og et tab for den eksisterende detailhandel i Nyborgs gamle bymidte på mindst 63 millioner kroner.

Så skarpt er de politiske fronter trukket op, efter konsulentfirmaet Cowis redegørelse om fordele og ulemper for det lokale handelsliv ved et butikscenter på op til 15.000 kvadratmeter ved Storebæltsvej.

Vil miste omsætning

Formanden for Nyborg Kommunes Erhvervs- og Udviklingsudvalg, Peter Wagner Mollerup (V), hæfter sig ved, at detailhandlen i den gamle bykerne under alle omstændigheder vil miste omsætning de kommende år - blandt andet til handel på internettet.

- Og for os er det vigtigt, at vi ikke bare læner os tilbage uden at gøre noget. Og når der nu er investorer, som er klar med butiksformer, som vi ikke har så mange af i Nyborg i dag, må det være bedre end slet ikke at gøre noget, mener Peter Wagner Mollerup.

Der er dog tilsynealdende endnu ingen der ved, hvilke typer af butikker, der forventes at slå sig ned i det kommende butiksområde ved Storebæltsvej.

Men Socialdemokratiets gruppeformand og borgmesterkandidat, Sonja Marie Jensen, frygter, at der blive tale om butikker, der vil trække omsætning ud af den gamle bykerne.

- Og det er ikke det, vi vil have. For det vil betyde, at mange af de butikker, der har ligget i den gamle bykerne i årevis, må lukke. Det er dem, der giver sponsorgaver til de lokale foreninger og den slags. Og vi kan sagtens både bevare vores gamle bykerne, som den er, og udvikle den, uden at der skal bygges et butikscenter på en giftgrund lidt uden for byen, siger Sonja Marie Jensen.

Lynfrostgrunden ejes af Philipsen Gruppen, der beskæftiger sig med køb, udvikling og salg af ejendomme. Og Philipsen Gruppen har indtil videre ikke ønsket at oplyse, hvilke butikker der kan tænkes at skulle fylde det samlede butiksareal på op til 15.000 kvadratmeter ud.