Nyt butikscenter: Handlende føler sig truet

Visionen er klar: Nyborg skal være Østfyns oplevelses- og handelscentrum og til det kræves, at Nyborgs "bymidte" udvides med et nyt butikscenter. Flere erhvervsdrivende råber dog vagt i gevær.

NYBORG: Tomme gader, ledige lejemål og en død bymidte. Det er de dystopiske perspektiver fra de handlende i det centrale Nyborg.

Profetierne kommer på baggrund af, at det fredag blev slået fast, at en lokalplan for et omdiskuteret butikscenter på Lynfrost-grunden endelig bliver en realitet.

Det er dog ikke alle erhvervsdrivende i Nyborgs oprindelige bymidte, som hilser butikscenteret velkommen.

Palle Jørgensen, som driver Tine P. og Blomsterværkstedet Tine P., er én af de bekymrede. Han frygter, at butikscenteret vil fungere modsat hensigten og i stedet virke som et skjold imod den gamle bymidte.

- Med det nye butikscenter laver man en barriere mod byen, hvor folk vil køre ud til centeret og ikke ind til byen. Og det er klart, at hvis der ingen kunder kommer inde i bymidten, så falder vores omsætning, og så er vores eksistensgrundlag væk. Nyborg bliver en 'gammel' by, hvor vi har et slot, men selve butikslivet vil forsvinde. Det er muligt, at restauranterne vil klare sig. Men tøjbutikker og lignende vil dø. Der vil ikke blive noget byliv tilbage, mener Palle Jørgensen.