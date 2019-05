Nye toner: Præstegård i Flødstrup revurderes

I en revurderet dagsorden lægger menighedsrådet op til, at man skal udarbejde en detaljeret plan over omkostningerne ved en eventuel renovering af præstegården.

FLØDSTRUP/ULLERSLEV: Hvad koster det egentlig at renovere præstegården i Flødstrup?

Dét spørgsmål søger menighedsrådet i Flødstrup og Ullerslev svar på.

Således ligner det, at menighedsrådet har valgt at lytte til den gruppe af borgere, som ved det stort anlagte borgermøde på netop præstegården 15. maj udtrykte deres tvivl omkring præstegårdens reelle beskaffenhed.

I hvert fald kan man på menighedsrådets hjemmeside nu læse en revurderet dagsorden til det kommende menighedsrådsmøde onsdag 29. maj.

Af den nye dagsordenen fremgår det, at menighedsrådet vil fremsætte et forslag, som har til hensigt at udarbejde et detaljeret projekt, der skal kortlægge en renovering af præstegården i Flødstrup, som senere skal bruges i en eventuel revurdering.

Dermed ligner det, at en dør står på klem for præstegården i Flødstrup.

Det til trods for et flertal i menighedsrådet i april besluttede, at man ville sælge præstegården i Flødstrup for i stedet at bygge en ny bolig i Ullerslev, efter at den nu pensionerede præst Søren Holm fraflyttede præstegården for to år siden.