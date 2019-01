Nye shelterpladser langs Storebælt

Nyborg Kommune er med i et tværkommunalt shelter-projekt, som åbner for nye shelters og pladser langs Storebælt og de øvrige kyster. Der er tæt på 10 millioner kroner til friluftslivet.

Fra Risinge til Kongshøj

Det betyder, at der kan etableres omkring 90 nye og moderne sheltere langt kysterne. Shelterne er udset til at skulle opsættes på cirka 35 pladser med syv til 10 kilometers afstand rundt om i de fem kommuner. Nogle skal placeres i Nyborg Kommune - tæt på strand og vand langs Storebælt, så både kajakroere, vandrere og andre med hang til det kystnære kan få en oplevelse og en overnatning for en billig penge.

- Der bliver en fire-fem pladser tæt på kysten. Vi har allerede en aftale med Kongshøj Camping, som gerne vil ha' en shelterplads. Men også i den nordligste del af kommunen ved Risinge Strand skal der etableres en shelterplads, så vi er dækket ind fra syd til nord, siger Søren Uhrskov fra kommunens teknik- og miljøafdeling.

Han tilføjer, at de øvrige shelterpladser langs kysten ikke er sat på kortet endnu. For shelters er underlagt samme regler for kystbeskyttelse, som andre bygninger tæt på kysten. En plads i nærheden af bylivet i Nyborg kan også komme på tale. Men her gælder andre udfordringer.

Shelters tæt på byen kan ifølge Søren Uhrskov være en god ting. Men kommunen skal samtidig forhindre, at shelterpladsen ikke bliver et samlingssted for unge mennesker. Den er beregnet på friluftsfolket, ikke på fester og flasker.