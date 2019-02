Nye plejeboliger i landsbycenter er taget i brug

Mens både Seniorrådet og Ældresagen presser på for at genåbne diskussionen om et bynært plejecenter i Nyborg, er udvidelsen af Vindinge Landsbycenter næsten helt på plads. Projektet til cirka 30 millioner kroner har dog ikke været helt uden problemer.

Derudover er der blandt andet planer om et indendørs cafeområde, hvor pårørende og andre besøgende kan købe en kop kaffe og et stykke kage, samt en lille genbrugsbutik. Inspirationen til sidstnævnte er kommet fra et besøg i Svendborg, fortæller centerlederen.

Tilbage står, at man endnu mangler at indrette en række siderum. Et af dem skal rumme en frisørsalon, en nærlokal tandlægeklinik og fodterapi - i et andet skal der stå fitnessredskaber, som beboerne kan benytte.

Det er omkring frokosttid, da centerleder Kirsten Skibsted Olesen går en runde i Vindinge Landsbycenter - både den nye og den gamle del. Plejecentret er nemlig blevet udvidet med 1200-1400 kvadratmeter for at give plads til 16 nye plejeboliger, så man er kommet op på 40 boliger i alt.

Udvidelsen af Vindinge Landsbycenter er et led i en plejehjemsplan, som byrådet har vedtaget. Det er dog andelsboligforeningen Sprotoften, der står som bygherre på de 16 nye boliger, mens Nyborg-firmaet Dreier og Co. har været hovedentreprenør.Da der er tale om almene boliger, har det været en forudsætning, at kommunen afsatte 10 procent til byggeriet svarende til 2,75 millioner kroner. I alt løber projektet op i lidt mere end 30 millioner kroner. Med udvidelsen råder Vindinge Landsbycenter i dag over 40 boliger. Det nye areal er på 1400 kvadratmeter, hvoraf de 1200 kvadratmeter er til boliger og fællesareal, mens de sidste 200 kvadratmeter er til andre funktioner i centret. De nye lejligheder er hver på 75 kvadratmeter, men som altid omfatter dette tal en del af fællesarealerne.

Et reelt alternativ?

Det skabte et voldsomt postyr, da byrådet i efteråret 2015 besluttede sig for at nedlægge et større antal plejeboliger i Nyborg by. Det forhold, at politikerne samtidig vedtog en udvidelse af Vindinge Landsbycenter med 16 boliger, var ikke nok til at lægge en dæmper gemytterne.

Flere af de pårørende til beboere på Tårnparken og i Egeparken kritiserede blandt andet, at Vindinge Landsbycenter ligger et stykke udenfor selve Nyborg by og derfor ikke kunne betragtes som et reelt alternativ.

Et argument, som medlemmer af Seniorrådet i Nyborg Kommune gentog, da de tidligere på ugen fik lejlighed til at uddybe et forslag om at bygge et nyt, bynært plejecenter i Svanedammen.

- Bor du i Nyborg by vil du ikke være glad for at blive flyttet ud til Ørbæk eller Vindinge. Er du byboer, vil du forblive byboer, lød det fra blandt andre Kirsten Press

Også Ældresagen i Nyborg presser i et høringssvar på for at gøre spørgsmålet om et bynært plejecenter til en central del af den videre debat om Nyborgs udvikling.