Selv om grunden under et kommende butikscenter ved Storebæltsvej i Nyborg er giftig, kan forureningen næppe stoppe omdiskuteret byggeri af butikscenter.

Nyborg: Der er ingen tvivl, at jorden er giftig på Lynfrost-grunden i Nyborg.

Men der er ikke umiddelbart noget, der tyder på, at den omfattende forurening vil kunne forhindre ejeren af den omdiskuterede grund, Philipsen Gruppen, i at bygge et butikscenter på stedet.

Det viser en aktindsigt i resultatet af 26 nye boringer på Lynfrost-grunden, TV2 Fyn har fået.

Forureningen med en lang række oliestoffer som benzen, toluen og naphtalen stammer tilbage fra dengang for et halvt hundrede år siden, hvor den offentlig ejede virksomhed Tjærekompagniet gravede tromler med giftstoffer ned i området.