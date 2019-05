Nyborgværkstedet vil vise sig frem til dronningebesøg

Nyborg: Først var der én. Så var der to. Og pludselig var der otte-ni politimotorcykler samt to sorte personbiler foran hovedindgangen til Nyborgværkstedet mandag formiddag.

Der var dog ikke tale om en politiaktion af de helt store, men blot en af mange prøver frem mod dronningens besøg på Alsvej senere på ugen.

Indenfor har personalet på det beskyttede værksted og brugerne - eller de ansatte, som de foretrækker at blive kaldt - også haft travlt med at forberede sig de seneste par uger.

- Det er ikke meget mere end et halvt år siden, at det var på tale at spare på Nyborgværkstedet. Derfor ser vi selvfølgelig besøget som en mulighed for at vise os frem for omverdenen, men vi betragter det også som et stort skulderklap, fortæller souschef Dorthe Hansen.

Da man fik beskeden om det kongelige besøg, blev der nedsat en arbejdsgruppe, der sørgede for planlægningen og fordelingen af opgaver. Alt lige fra indkøb af nye billedrammer til opsætning af glaskroner i kantinen, rengøring, opstilling af stole og bestilling af en rød løber blev sat i system.

Derudover har man fået malet fordelergangen i en lys farve - noget, der har stået højt på ønskelisten i mange år.

Det er dog ikke alt, man kan planlægge sig ud af eller forudse, bemærker Dorthe Hansen.

- For eksempel har vi en ansat her på stedet, der elsker at blive fotograferet. Jeg kan da godt være spændt på at se, hvordan hun reagerer, når der står en masse fotografer og tager billeder af dronningen. Selvfølgelig kan vi forsøge at tage højde for den slags situationer, for eksempel ved ikke at placere vedkommende helt oppe foran. Men det er aldrig helt til at vide, hvad der sker, siger hun.

Hvis alt følger planen, bliver dronningen modtaget ved indgangen med blomster og flag. Herfra går turen til kreaværkstedet, hvor hun får et indblik i de ansattes hverdag, før besøget afsluttes med underholdning i kantinen. På mindre end en time er besøget overstået, men festlighederne fortsætter lidt endnu på Nyborgværkstedet. Samme aften er der nemlig arrangeret fest.

- Det kunne vi lige så godt, når nu vi har taget det fine tøj på, bemærker souschefen og tilføjer, at det sker som erstatning for den årlige sommerfest, der druknede i de kongelige forberedelser.