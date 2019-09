Nyborgs torvemarked på vej op igen

Nyborg: I de gode, gamle dag kom landmænd og gartnere og andet godtfolk ind til byen for at deltage i den ugentlige torvedag. Frugt og grønt, fisk og kød. Og så en lille tur på værtshus for at skylle støvet af halsen, inden det hjemover igen.

Sådan har det været i de fleste købstæder, og sådan har det været i Nyborg.

I Nyborg er det ugentlige marked - der stadig finder sted hver tirsdag formiddag - blevet mindre og mindre, og en overgang var en enkelt ostehandler ene om at holde markedsfanen højt.

Men nu er bøtten måske vendt. Markedet er nemlig vokset igen, og nu står fire handlende klar på den trekantede p-plads mellem Dronningensvej og havnen til at tage mod kunderne. Men de fire vil meget gerne have flere handlende med, så markedsdagen i Nyborg igen kan blive et rigtigt marked med masser af mennesker og handel.

- Det er klart, at vi alle sammen får mere salg, jo flere vi er på markedet, og det var meget trist, da vi stod her helt alene, siger Allan Olesen, der kører og sælger for Osteland i Vejle - virksomheden, der har holdt stand på markedet hele tiden, selv om der en overgang slet ikke var andre handlende.