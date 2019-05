Nyborgs nye slot yderligere to år forsinket

Oprindelig var planen at indvie det "nye" Nyborg Slot i 2020. Nu kan dronningen vente med den gyldne saks til 2023 - for sagsbehandlingen af den kontroversielle ombygning og tilbygning trækker stadig ud.

Nyborg: Nyborg var fredag aften klædt i flag og balloner i anledning af den årlige kulturnat. Men på et møde på rådhuset kom museumsdirektør Erland Porsmose med en trist nyhed for byens kulturliv.

Projektet med at bygge ny formidlingsfløj, et højere vagttårn og ringmur ved Nyborgs gamle kongeslot bliver yderligere forsinket, og denne gang bliver der lagt to år til, så man nu venter indvielse af kæmpeprojektet til 350 millioner kroner i 2023.

Da projektet blev præsenteret for flere år siden af Nyborg Kommune, Kulturministeriet og de to hovedsponsorer AP Møllerfonden og Realdania, regnede man med at tage det nyfortolkede slot i brug i 2020.

Sidste efterår måtte projektleder Mads Falbe Hansen bekræfte, at slottet ikke blev færdigt før 2021, men nu er der der altså lagt yderligere to år til.

- Projektet har jo været udsat for en kolossal omhyggelig sagsbehandling i Slots- og Kulturstyrelsen. Ingen havde jo set det komme, at det skulle tage halvandet år at give byggeriet den endelige godkendelse, siger Erland Porsmose, direktør for Østfyns Museer.

Faktisk er den endelige tilladelse til byggeriet endnu ikke kommet, men museumsdirektøren regner med, at have tilladelsen i hånden inden sommerferien.

- Men undervejs er byggeriet ændret på flere punkter, og derfor bliver teknikerne nødt til at se på det hele igen, og der venter en del omprojektering, inden byggerierne han udbydes. Derfor siger vi nu 2023 som et realistisk mål, siger Erland Porsmose.

De første visioner om et revitaliseret slot i Nyborg kom frem i 2011, så der kommer altså til at gå 12 år med planlægning og byggeri, men Erland Porsmose, der er en af idemændene til projektet, håber han kan fortsætte som kontinuiteten i projektet frem til indvielsen. Han fylder 70 år i 2023.

- Det er en fantastisk opgave at være med til, og den er altså blevet lige så kompliceret, som mange havde forudsagt. Men jeg kan ikke blive træt af at fremhæve den entusiasme, der satdig er omkring det her projekt, siger han.

- Og som folk siger til mig: Slottet har ligget der i 800 år, og med den store renovering og udbygning skulle det gerne stå i 500 år mere. Så hvad betyder et par års forsinkelse ekstra, siger Erland Porsmose.