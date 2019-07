Nyborgs kulturarv er udkommet som bog

De hurtige kan sikre sig en spændende historiefortælling om Nyborgs kulturarv for blot 25 kroner.

Nyborg: For den beskedne pris af blot 25 kroner kan nyborgensere - og andre med interesse for emnet - nu erhverve sig et værk, der både byder på en god historie og en fremtidsplan med perspektiver i.

"Kulturarvmasterplan - for Nyborg og kongernes Østfyn", der er en strategisk plan for udviklingen af Nyborgs byrum og omegn, er udkommet i bogform.

Og der er - den lidt gumpetunge title til trods - tale om et værk, som formentlig vil interesse de fleste med interesse for byens historie og fremtid.

Kulturarvsmasterplanen er en hjørnesten i det kulturarvsarbejde, som finder sted i Nyborg i disse år. Samtidig vil planen indgå som en del af en eventuel ansøgning om Nyborgs optagelse på UNESCO´s verdensarvsliste.

Planen stiller i en digital version også et register på ejendomsniveau til rådighed for byens borgerne.

Bogudgaven af "Kulturarvsmasterplan - for Nyborg og kongernes Østfyn" kan indtil den 1. august erhverves for 25 kroner, hvorefter prisen stiger til 100 kroner.

Bogen er til salg hos VisitNyborg, Nyborg Lokalhistoriske Arkiv og museet Borgmestergården.