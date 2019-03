Nyborgs borgmester: Ingen små butikker på omstridt grund

Nyborgs borgmester lover, at det ikke bliver muligt at etablere små detailhandelsbutikker på Lynfrost-grunden.Foto: Katrine Becher Damkjær.

Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V) er sikker på, at hele handelslivet vil få glæde af butikker ved Storebæltsvej. - Vi gør bymidten større, siger han efter at have lavet aftale med SF og DF om byggeri på Lynfrost-grunden.

Nyborg: Der skal etableres store butikker på Lynfrost-grunden i Nyborg. Ikke små. Det fastslår Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V), efter Venstres, SF's og Dansk Folkepartis aftale om en lokalplan, der gør det muligt at etablere butikker på grunden ved Storebæltsvej. Med aftalen skærer de tre partier igennem en efterhånden flere år lang diskussion om Lynfrost-grunden. Og det vil hele byen ifølge borgmesteren få glæde af.

Mødt med skepsis Tanken om at etablere butikker på Lynfrost-grunden har været et omdrejningspunkt i debatten om byudviklingsplanen "En samlet by". Og især blandt byens handlende, men også blandt mange borgere, er idéen blev mødt med skepsis. Men ifølge Kenneth Muhs er frygten for, at nye butikker i den østlige af Nyborg vil suge handelslivet ud af den gamle bymidte, ubegrundet. For den kommende lokalplan vil, understreger han, ikke gøre det muligt at etablere detailhandelsbutikker i den størrelsesorden, som typisk findes i bymidten i dag. - Vi har lyttet og besluttet os for, at der ikke skal være små butikker på grunden, siger Kenneth Muhs. De mindste butikker bliver på 500 kvadratmeter. Og det bliver kun burgerbarer, caféer og andre såkaldte serviceenheder, som får lov at etablere sig i dem.

Må sige nej De nye butikker på Lynfrostgrunden bliver på 750 kvadratmeter - og formentlig en hel del mere. Butikslokaler i den størrelsesorden findes stort set ikke i den gamle bymidte, og derfor må Nyborg Kommune i dag sige nej til større butikker, som ønsker at etablere sig i byen. - Og vi vil ikke sidde med hænderne i skødet og se handlen forsvinde ud af byen. Og det er det, der vil ske, hvis ikke vi har noget at tilbyde dem, der vil investere i større butikker, siger Kenneth Muhs. Han afviser, at Venstres, SF's og DF's aftale indebærer en risiko for, at der vil blive skabt to bymidter i Nyborg. - Tværtimod gør vi bymidten større. Og det er netop en af grundpillerne i den strategiske plan for byudviklingen, som alle partier i byrådet står bag, siger Kenneth Muhs. Nyborg Lynfrost ejes af Philipsen Gruppen, der beskæftiger sig med byggeri til boliger og detailhandel. Direktør Ole Philipsen ønsker imidlertid ikke at kommentere på fremtidsmulighederne på Lynfrost-grunden, før der foreligger en færdig lokalplan for området.