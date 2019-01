Nyborgpige synger Bastionen op med lækker lied

På søndag den 3. februar er der mulighed for at opleve sopran Kristine Becker Lund, Nyborg Voldspils sang- ogkorinstruktør, og pianisten Charlotte Thaning til liedkoncert på Bastionen.

Nyborg: Der er lagt op til en smuk og stemningsfyldt eftermiddag, når Kristine Becker Lund og Charlotte Thaning gæster Bastionen søndag den 3. februar.

Sammen har de komponeret et nyt og spændende liedprogram "Fra Sieben frühe til Vier letze - en verden i opbrud", et program inspireret af 100 året for slutningen af 1. verdenskrig. Sammen opfører Kristine og Charlotte programmet med sang, klaver og fortællinger om komponisterne og de udvalgte lieder og om den tid, de er blevet til i.

Skulle der blandt Lokalavisens læsere være enkelte, der ikke ved, hvad en lied er, bringer vi her onlineleksikonet Wikipedias definition:

Lied (tysk "sang") er en betegnelse for den tyske kunstvise. I modsætning til den svenske visetradition, der lægger mere vægt på teksten, er den tyske lied koncentreret om musikken, ofte til tekster med et folkeligt præg. Det er især komponister fra det 19. århundrede, der har præget genren: Franz Schubert, Robert Schumann og Johannes Brahms. Sidst i århundredet og i det næste bidrog Gustav Mahler og Richard Strauss til traditionen.

Koncerten på bastionen begynder klokken 15 og det koster 100 kroner at komme ind.