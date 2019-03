Nyborg: Der findes allerede op til flere fitnesscentre i Nyborg by. Alligevel var der mødt rigtig mange mennesker frem, da endnu et center, nemlig Loop, slog dørene op for første gang lørdag formiddag.

Blandt de fremmødte var borgmester Kenneth Muhs (V), som fik lov til at klippe snoren til de nyistandsatte lokaler på Dronningensvej, der tidligere har rummet byens eneste diskotek.

Loop har sit helt eget koncept, hvor træningen foregår på 16 forskellige maskiner, så man kommer hele kroppen igennem. Ud over en træningscirkel for voksne, tilbyder man også særlige maskiner for de 8-14 årige.