Nyborgensere om touren: Fantastisk

Helt fantastisk, at Tour de France kommer til Nyborg og sætter byen på verdenskortet. Det var reaktionen, da avisen torsdag formiddag gik i gågaden for at lodde holdningerne til nyheden om, at verdens største cykelløb kommer til byen i 2021.

Betina Faxøe, Nyborg: - Det er nyt og anderledes, at Nyborg kan få så stor en begivenhed som Tour de France til byen. Jeg ved ikke, om der kommer så mange til byen for at se løbet. Mon ikke de fleste vælger København. Men det giver opmærksomhed til byen og det passer jo med, at slottet er bygget færdigt. Foto: Mogens Rasmussen

Nikolaj Pedersen, Nyborg: - Jeg havde ikke hørt, at Tour de France kommer til Nyborg, og helt personligt er jeg også ligeglad, for jeg interesserer mig ikke for cykelløb. Men jeg må hjem og fortælle det til min far, for han ser gerne cykelløb.Men det er da spændende og en god ting for byen, så det er fint, løbet kommer hertil.

Søren Danielsen, Nyborg: - Det er fantastisk godt, at Tour de France kommer til byen, for det vil jo sætte Nyborg på verdenskortet. Det kan kun være positivt for byen, og 2021 er jo også det år, slottet skal være færdigt. Jeg skal helt sikkert ned og se afslutningen af etapen her i Nyborg. Når der sker noget, så gælder det om at være der.