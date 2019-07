Nyborgenser vinder 75.000 kroner

Nyborg: Måske er det en smule sent at bestille en flyrejse i sommerferien. Men mon ikke den heldige vinder af 75.000 kroner i Varelotteriet kan finde noget andet, at bruge de mange rare penge på.

Den gevinstgivende lodseddel er købt hos Baggi i Vægtergade. Derudover har et lod købt samme sted udløst en præmie på 5000 kroner, oplyser Varelotteriet i en pressemeddelelse på baggrund af den seneste trækning, der fandt sted onsdag morgen.

Som deltager i Varelotteriet har man ikke kun mulighed for at vinde præmier - man er også med til at støtte lokalsamfundet. I Nyborg og omegn modtager Nyborg Håndværker- og Borgerforening to gange om året midler fra Varelotteriet. Det sker ud fra antallet af lodsedler solgt hos de lokale forhandlere.

Ud over Baggi i Nyborg drejer det sig om Bog & Idé, ligeledes i Nyborg, samt Spar Ullerslev. Næste trækning finder sted fredag den 9. august.