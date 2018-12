Nyborgenser klar med ny omgang julehjælp til udsatte

Til daglig arbejder Birgit Jensen som privat dagplejer i Nyborg. Men op til jul har hun ekstra travlt med at samle ind til familier, der ikke selv har råd til at holde jul. Denne gang er det med en ny foreningen i ryggen.

Nyborg: Julesteg, rødkål, brunede kartofler, lidt godt til kaffen og...

Listen over ting, som hører sig julen til, er lang, og det er langt fra alle, der har råd til det hele. For efterhånden seks år siden besluttede Birgit Jensen fra Nyborg derfor, at hun ville sponsorere mad til en udsat familie gennem hele julemåneden.

- Faktisk var det min datter, der satte det hele i gang, da hun sagde, at hun ikke ville have en julegave det år, hvis vi ikke samtidig kunne hjælpe en anden familie, husker hun.

I 2017 udvidede Birgit Jensen, der til daglig arbejder som privat dagplejer, sin julehjælp til at omfatte flere familier. Det skete med god hjælp fra andre nyborgensere. Både forretninger, privatpersoner og hoteller i byen bakkede op om ideen, og der blev i alt samlet varer ind til 14 velvoksne julekasser til glæde for lige så mange lokale familier. Derudover blev der doneret kød og andre fødevarer i mindre portioner til andre, der havde brug for en håndsrækning i juletiden.

Nu håber hun så på at kunne gentage succesen. Indtil videre er der opstillet beholdere i Føtex og Rema 1000 på Frisengårdsvej, hvor alle har mulighed for at lægge varer i, som de kan undvære. Hun håber samtidig, at endnu flere forretninger vil være med i den gode sags tjeneste.

Indsamlingen løber frem til den 22. december. Denne gang sker det med en ny forening i ryggen, nemlig Foreningen Næstehjælperne Fyn, der står for at udvælge de familier, der får glæde af julehjælpen.