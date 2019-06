Nyborgenser er nyslået millionær

Nyborg: Nogle gange har man lov til at være heldig. En mand i 50'erne fra Nyborg må dog have opbrugt sit held for de næste mange år.

I weekenden tikkede der en mail ind fra Danske Spil med beskeden om, at der var gevinst. Manden har spillet Lotto på nettet i flere år og troede i første omgang, at han "blot" havde vundet 50 kroner. Derfor læste han ikke beskeden straks.

- Først sent om aftenen læste jeg den, og så stod der, at jeg havde vundet en million kroner. Det troede jeg ikke på, så jeg loggede ind på min spilkonto, og der stod sjovt nok også en million kroner. Så gik jeg lidt i chok, fortæller den heldige vinder, der ønsker at være anonym, i et telefoninterview med Danske Spil.

Nyborgenseren var en af vinderne af Millionærgarantien på Lotto, hvor der hver uge trækkes lod og to gange en million kroner blandt alle spillede rækker. Han er med andre ord blevet millionær på en kupon, hvor der, ud over Millionærgarantien, kun var en gevinst på 50 kroner, konstaterer Danske Spil i artiklen.

Sammen med sin hustru og sine børn er manden fra Nyborg i gang med et større byggeprojekt, og med gevinsten kan de betale regningerne, uden at skulle låne pengene i banken.

Men der skal også være plads til lidt sjov så som ferie, bemærker han overfor Danske Spil. En del af pengene har han allerede brugt på en gave til sig selv i form af en ny racercykel, som han har ønsket sig længe. Han var bare ikke sikker på, at der var luft i budgettet. Før nu.