SF får opbakning til at søge om fritagelse for test, der kan være skyld i mistrivsel blandt Nyborgs skoleelever.

Nyborg: De årlige nationale test udsætter skoleeleverne for et unødigt pres.

Og så er det i øvrigt yderst tvivlsomt, om testen giver et reelt billede af elevernes faglige niveau.

Det mener SF i Nyborg.

Og partiet får nu bred opbakning i byrådet til at søge om fritagelse for den stærkt omdiskuterede test.

- Der er flere undersøgelser, som viser, at der er store udfordringer med mental mistrivsel blandt børn og unge. Og i SF mener vi, de nationale test er et af de elementer, som fører til, at børn og unge oplever et negativt præstationspres, siger SF's enlige byrådsmedlem, Suzette Frovin.

Hun vil på et byrådsmøde i næste uge opfordre de øvrige partier til at benytte en særlig ordning med frikommuneforsøg, der gør det muligt at søge Undervisningsministeriet om fritagelse fra de nationale test.