Nyborg: Indbyggertallet i Nyborg Kommune siver, og ved den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik er det for første gang i lang tid droppet ned under 32.000.

31.974 mennesker var der i kommunen ved indgangen til 3. kvartal, og det er det laveste indbyggertal siden andet kvartal 2016.

Tager man de tre år fra tredje kvartal 2016 til tredje kvartal 2019, har Nyborg en af de svageste befolkningsudviklinger på Fyn.

Værst står det til på Ærø, som har mistet 3,2 procent af befolkningen, Assens har mistet 0,70 procent, Langeland har mistet 0,36 procent og Nyborg har mistet 0,19 procent af befolkningen i løbet af de tre år.

De øvrige kommuner har positiv befolkningsudvikling - mest i Odense med en vækst på 2,4 procent.

Men statistik kan bruges til meget og vendes på mange måder, og det er ikke længe siden, Nyborg Kommune pralede med at have en af de stærkeste befolkningsudviklinger på Fyn. Det var dog baseret på befolkningsvæksten for et enkelt år.

I en ny befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik ventes befolkningstallet i Nyborg at være steget til 33.015 i 2030.